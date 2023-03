Kritik an Mick? „Wenn Michael da gewesen wäre ...“

„Das war einfach zu viel“

Einer, der damals wie heute hinter Micks Rücken steht, ist sein Onkel Ralf Schumacher. „Ich finde es eher schade, dass es so weit kommen musste. Ich finde: Als gestandener Mann geht man mit einem jungen Menschen nicht so um. Druck muss und kann jeder aushalten in der Formel 1. Aber das war einfach zu viel“, erklärte der TV-Experte gegenüber „f1-Insider“. Was den 47-Jährigen am meisten störe? „Wenn mein Bruder vor Ort gewesen wäre, hätte sich Günther Steiner oft anders verhalten.“