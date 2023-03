Ex-F1-Pilot Ralf Schumacher kündigt Comeback an

Zwischen 1997 und 2007 war Schumacher in der Motorsport-Königsklasse tätig. 180 Rennen bestritt er in der Formel 1, immerhin sechs davon konnte er gewinnen. Anschließend fuhr er noch von 2008 bis 2012 in der DTM. 2013 war dann Schluss. Nun bahnt sich seine Motorsport-Rückkehr an - zumindest für ein Rennen ...