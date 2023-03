Beamte beleidigt? Polizist stolpert über Tonband

Überfordernde Situation für junges Beamtentrio

„Es war sehr laut, verwirrend und hektisch“, erinnert sich der Beschuldigte daran, dass ihn die ständigen Unterbrechungen von Frau H. genervt hätten. Ihre Aufregung hatte einen Grund: „Ich war ein Gewaltopfer. Mein Mann hat ein Alkohol- und Drogenproblem“, erzählt die nun geschiedene Mutter als Zeugin. Das sei der Grund gewesen, warum sie ihn damals nicht mit den Kindern in derselben Wohnung haben wollte. Fünf Tage nach dem Einsatz schreibt der Polizist in seiner Anzeige, dass die Frau geschrien habe: „Ich hätte nicht gedacht, dass in Österreich so blöde und unkompetente Polizisten herumlaufen!“ - davon ist in der Handyaufnahme aber nichts zu hören!