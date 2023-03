Unterstützung in der Apotheke: Was macht eine PKA?

Was hat Ihnen an der Ausbildung besonders gefallen, was war schwieriger?

Mir hat besonders gefallen, dass ich während meiner Ausbildung in allen Bereichen mitarbeiten durfte und super auf die Lehrabschlussprüfung vorbereitet war. Die Zeit in der Schule habe ich auch sehr geschätzt, ich konnte viel davon in der Apotheke umsetzen. Der Unterricht hat mir bei der Lehrabschlussprüfung vieles erleichtert. Das Einzige, was ich schwierig fand, war die Botanik - ich glaube wir werden nie wirklich gute Freunde werden.