Trocknet das südliche Wiener Becken jetzt aus?

Einschränkungen möglich

Über Wasser-Maßnahmen für den kommenden Sommer denkt man auch in Ternitz im Bezirk Neunkirchen nach. „Wir haben seit 2021 ein Pool-Management etabliert, welches den Poolbesitzern im April und Mai Tage zum Befüllen ermöglicht“, so Stadtrat Peter Spicker. „Ein Verbot zum Autowaschen und Gartengießen würde dann auch das Befüllen von Pools betreffen und wird in letzter Konsequenz kommuniziert“, so Spicker. Einschränkungen könne es auch im Freibad geben. „Da wir hier über drei große Becken verfügen, könnten wir eine Nicht-Befüllung des Sprungbeckens ins Auge fassen“, so Spicker.