Thermen schauen jetzt beim Wasser viel genauer hin

Mit „Sommerfrische und Baden wie zu Kaisers Zeiten“ lockt das Thermalbad in Bad Fischau auch heuer seine Gäste. Der Schönheitsfehler dabei: Weil eine Thermalquelle des Betriebs in Niederösterreich versiegt ist, ist ein Becken heuer gesperrt. Zu wenig Regen, hohe Temperaturen, Trockenheit - die Klimaveränderung hinterlässt Spuren! Dass in Bad Fischau bereits der Betrieb eingeschränkt werden muss, macht auch die Thermenbetreiber in Oberösterreich „hellhörig“, wie es Eurothermen-Chef Patrick Hochhauser nennt. „Wir haben derzeit keinen Wasser-Engpass, aber wir sind sehr sensibel geworden“, verrät jener Mann, bei dem die Fäden der Resorts in Bad Schallerbach, Bad Ischl und Bad Hall zusammenlaufen.