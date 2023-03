Medikamente können auch ins Auge gehen

Symptome nicht immer erkennbar

Die meisten Nebenwirkungen sind, wenn sie früh erkannt werden, wieder rückgängig zu machen. Oft ist es aber gar nicht so einfach, Symptome der zu behandelnden Krankheit und eben jene der unerwünschten Auswirkungen einwandfrei zu unterscheiden. So kann es dann passieren, dass es in manchen Fällen auch zu Problemen bis hin zu Sehbeeinträchtigungen kommt, die nicht mehr zu beheben sind. „Risikofaktoren für so eine Reaktion der Augen stellen etwa Langzeiteinnahme von Arzneimitteln dar, ein höheres Alter und natürlich die Dosis der Medikamente“, erklärt der Experte.