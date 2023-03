Austro-Fighter hilft bei UFC-Titelverteidigung

Debüt in Aussicht

Der nächste Kampf des in Wien lebenden Rieders ist noch nicht in Stein gemeißelt. Geplant wäre jedoch, sein Oktagon-Debüt Ende April in Bratislava nachzuholen. „Es wird noch ein Gegner für mich gesucht“, betont Schober. Den optimalen Sparringspartner sollte er jedenfalls in Großbritannien bereits gefunden haben.