War die Oscar Verleihung für Sie ein Erfolg?

Einmal im Jahr werden die begehrten Academy Awards in Hollywood vergeben. Mit viel Glanz & Glamour werden hier die besten Filme ausgezeichnet in zahlreichen Kategorien. Dieses Jahr hat der Film „Everything everywhere all at Once“ in den begehrtesten Kategorien abgesahnt. Auch Brendan Fraser hat mit seiner Rolle in „The Whale“ den Titel als bester Hauptdarsteller gewonnen. Waren die diesjährigen Oscars für Sie eine schöne Abwechslung vom Alltag?