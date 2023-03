108:112: New York Knicks bringen Lakers zu Fall

Die Los Angeles Kings haben es in der National Basketball Association (NBA) verabsäumt, erstmals auf eine ausgeglichene Sieg-Niederlage-Bilanz zu stellen. Der NBA-Rekordmeister verlor am Sonntag ohne seinen verletzten Superstar LeBron James zu Hause gegen die New York Knicks mit 108:112 und liegt als Elfter der Western Conference knapp außerhalb der Play-off-Plätze.