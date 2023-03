Mourinhos Roma unterliegt Sassuolo zu Hause 3:4

Juve ringt Sampdoria mit 4:2 nieder

Sechs Tore fielen später am Sonntagabend in Turin, wo Juventus gegen Sampdoria mit 4:2 gewann. Adrien Rabiot (26. und 64. Minute) traf für den italienischen Rekordmeister im Doppelpack. Auch Bremer und der 19-jährige Matias Soule waren erfolgreich, während Dusan Vlahovic in der 69. Minute einen Elfmeter verschoss.