50. Saisonsieg für Boston: Kein Team war schneller

Die Boston Bruins sind mit einem 3:2 gegen Detroit Red Wings zu jenem Team avanciert, das am schnellsten in der Geschichte der National Hockey League (NHL) 50 Saisonsiege eingefahren hat. Gleichzeitig entrissen die Bruins, die bereits mit 0:2 in Rückstand gelegen waren, den Red Wings den bisherigen Rekord, und qualifizierten sich als erstes Team für die Play-offs.