ÖSV-Staffeln in Östersund jeweils auf Rang sechs!

Johannes Thingnes Bö hat nächste Woche bis Sonntag in den drei Einzelrennen die Chance, seinen Sieg-Rekord von bisher 16 Saison-Erfolgen zu übertreffen. In diesem Winter gewann er bereits 13 Weltcup-Rennen und drei WM-Einzeltitel. Auch in der Saison 2018/2019 hatte Bö 16-mal triumphiert. Sein zuletzt ebenfalls Corona-positiver Teamkollege Sturla Holm Laegreid, im Weltcup Gesamtzweiter, gibt sein Comeback bereits am Sonntag in Östersund.