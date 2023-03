Witzig: „No, no!“ Shiffrin bricht Interview ab

So oft sei sie in jüngerer Vergangenheit auf die magische Zahl 86 angesprochen - also jene Zahl, die ihr den Rekord an Weltcupsiegen bescheren sollte. Am Samstag war‘s in Aare tatsächlich so weit. Shiffrin knackte Stenmarks Rekord und mauserte sich zur Größten aller (bisherigen) Zeiten.