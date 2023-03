Nach Corona setzt Tourismus alles auf eine Karte

Die Niederösterreich-Card hat sich bereits vor dem Beginn ihrer 18. Saison zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Für 65 Euro kann man heuer rund 350 Ausflugsziele besuchen, für Kinder sind jeweils 34 Euro fällig. Das ist zwar mehr als in den Vorjahren, die Preissteigerung hält sich mit nicht viel mehr als drei Prozent aber im Rahmen. Auffallend: Immer mehr Besitzer stammen aus Wien, sie machen bereits ein Fünftel aus. In Zukunft will man auch das Potenzial im benachbarten Oberösterreich, der Steiermark und auch in den westlichen Bundesländern verstärkt nutzen.