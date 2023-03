Was ChatGPT produziert, ist autoritativer Bullshit

Bezug zwischen Aussage und Inhalt fehlt

Die vielen Fehler haben ihren Ursprung in dem der Anwendung zugrunde liegenden Prinzip: Sprachbasierte KI-Modelle lesen riesige Mengen an Text aus dem Internet aus, um plausible, menschlich klingende Sätze vorherzusagen. Aber „einen Satz vorherzusagen ist nicht dasselbe, wie einen Satz zu verstehen“, so Marcus. Was fehlt, ist der Bezug zwischen Aussage und Inhalt. So verfüge das Programm über keinerlei Abstraktionsfähigkeit, deswegen können Aufgaben wie Sortieren und Zählen nicht verlässlich ausgeführt werden. Auch Schlussfolgern kann das Programm nicht. Außerdem hat es keinen Bezug zur Faktizität einer Aussage - die Vorhersage eines Satzes führe, wenn sie auf unzuverlässigen Quellen basiert, eben zu unzuverlässigen Aussagen. Das Ergebnis sind sogenannte „Halluzinationen“, also erfunden anmutenden Aussagen des Programmes.