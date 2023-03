„Komplette Quälerei!“ Thiem-Klartext nach Pleite

Mentale Probleme

ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer hatte Thiem vor rund einem Monat beim Davis Cup in Rijeka noch ein „paar dreckige“ Siege gewünscht. „Dreckige Siege sind genauso Siege, wenn man sich die teilweise im Kopf erkämpft“, sagte Melzer damals. Doch genau im Kopf, das hatte Thiem zuletzt mehrfach betont, hapert es. Nach seinem Südamerika-Flop mit nur einem Sieg in drei Turnieren hatte es der vierfache Major-Finalist erstmals angesprochen: „Sobald ich auf den Platz gehe, tauchen viele mentale Probleme auf, die ich derzeit einfach nicht lösen kann.“ Da hätte ein Sieg in so einem knappen Match den Knoten zumindest ein wenig aufschnüren können. Auch in Rio hatte er gegen den Brasilianer Thiago Monteiro mit 6:7 im dritten Satz verloren.