Die WU-Tigresses und die vielen Hürden zum Erfolg

Obwohl der Spaß im Vordergrund stehen sollte, sei ihr auch der Erfolg wichtig. Leider ist das der Faktor am Sport, den man am wenigsten beeinflussen kann. Der Status Quo im Team der WU sieht so aus, dass man den geringsten Anteil an Spielerinnen mit Bundesliga-Erfahrung in den eigenen Reihen vorzuweisen hat. Die neue Generation der Tigresses musste wahrscheinlich auch aus diesem Grund die Saison mit null Siegen bei fünf Niederlagen abschließen. Eine Teilnahme, bei dem am Samstag, dem 11.03. in der Wiener Stadthalle stattfindenden Final Four-Turnier, bleibt ihnen damit verwehrt.