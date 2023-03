Maschinerie läuft - WU siegreich in die Final Four

Mit „Profi Approach“ in die Final Four

„Die Karten werden in den Final Four definitiv neu gemischt werden“, ist sich der Point Guard bewusst. Der aktuelle Platz zwei in der Tabelle sei zwar als momentane Standortbestimmung gut, doch „macht es im Endeffekt nicht den Unterschied aus.“ Mit welcher Herangehensweise die WU in die Final Four gehen wird? „Ich persönlich bin Fan vom Profiapproach. Soll heißen, dass man so viel wie möglich in sein Ziel investiert, damit man sich am Ende des Tages keine Vorwürfe machen kann“, so der Powerforward.