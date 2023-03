HTL-Schüler gaben ihr Debüt im Motorsport

Defekt nach wenigen Kilomatern

Leider endete das Rennen schon nach wenigen Kilometern. Die rechte Antriebswelle war gerissen. Nachdem das Auto in die Servicezone geschleppt worden war, durften die Schüler unter Anleitung von Chef-Techniker David Tomaszewski den defekten Teil austauschen. „Sie haben dafür keine 20 Minuten gebraucht“, lobt sie Pröglhöf. Eine weitere Teilnahme an der Rallye war aber dadurch auch nicht mehr möglich. Die defekte Antriebswelle wird nun in der HTL für Laborübungen genutzt.