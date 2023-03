Autohaus spart mit Sonne jährlich 81 Tonnen CO2

In Kufstein und im Ländle weitere Anlagen geplant

Mit der Anlage sollen vor allem die Energiekosten für die Heizung, die Klimatisierung, die Kfz-Werkstatt, die Spenglerei, die E-Ladestationen sowie der allgemeine Stromverbrauch gedeckt werden. Innerhalb von sechs Jahren wird sich die Anlage amortisiert haben. Auch die nächsten „grünen Projekte“ sind schon in der Pipeline. In Kufstein ist eine 50 Kilowatt-Peak-Anlage geplant, in Dornbirn im Ländle eine 100 Kilowatt-Peak-Anlage