Kinder- und Jugendpsychiatrie wird ausgebaut

Große Bandbreite an Krankheiten

Die Bandbreite der Erkrankungen, denen man sich in Graz widmet, reicht von Magersucht über Autismus-Spektrum-Störungen bis hin zu ADHS, Depressionen, Ängsten und Zwängen. Auch in Transgenderfragen hilft man weiter. Böges Team besteht aus Psychologen, Fachärzten, die in der Regel Kinder und Jugendliche von sechs bis 18 Jahren behandeln. Bei Entwicklungsstörungen sind die Diagnostik und Betreuung bereits ab einem Alter von zwei Jahren möglich.