Verwüstete Wohnungen: „Hier ist etwas faul!“

Appell an Tiroler Vermieter

Er könne nur an die Vermieter appellieren, „schon im eigenen Interesse Tiroler Familien den Vorzug vor Asyl-Vandalen zu geben - außer man schätzt derartige Verhältnisse im eigenen Wohnraum“. Das Bundesland Tirol habe prinzipiell keinen Platz für „Asyl-Vandalen“: „All jene, die hierzulande eine Wohnung verwüsten und flüchten, gehören abgeschoben. Daher: One-Way-Ticket in die Heimat statt der nächsten zerstörten Tiroler Wohnung.“