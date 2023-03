Alonso jubelt: „Es ist zu schön, um wahr zu sein“

Der Aston Martin schaffte über den Winter den Sprung in die absolute Spitze, das gewohnte Dreigestirn Red Bull/Ferrari/Mercedes scheint erst einmal durchbrochen. „Das wird eine interessante Saison. Ich hätte noch eine Stunde fahren können, so toll war das Auto“, war Alonso voller Euphorie. Red Bull und Ferrari würden nun weiter Feintuning am Boliden betreiben, „für uns ist es Tag eins, wir können noch mehr Performance finden“, erklärte der zweimalige Weltmeister, dem 38 Sekunden auf Verstappen und 26 Sekunden auf Perez fehlten.