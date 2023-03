„Krone“-Familie hilft Alleinerzieherin in Not

Doskozil fordert Gratiskindergarten

Ihre Geschichte erzählte sie am Sonntag Conny Bischofberger und löste damit ein kleines Erdbeben aus. Die Caritas postete ihren Dank in den sozialen Netzwerken, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil teilte auf Instagram einen Screenshot der Geschichte, in dem er Mindestlohn, Gratiskindergarten und Wärmepreisdeckel forderte - österreichweit.