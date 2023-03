Rapid: Selbst wenn man ins offene Messer läuft

„Ich habe bei der Liga beantragt, nicht spielen zu müssen“, reagiert Zoki Barisic auf Rapids Bilanz gegen Salzburg süffisant: Nur ein einziger Sieg (am 24. 2. 2019 daheim 2:0) in den letzten 30 (!) Duellen. „Die Vergangenheit ist mir egal.“ Wobei er in seiner ersten Trainer-Ära bei Grün-Weiß die Bullen in 14 Partien auch viermal schlagen konnte. Legendär ist dabei vor allem das Duell vom 12. April 2015. Damals lag Grün-Weiß nach 28 Runden nur sechs Zähler (jetzt sind es bereits 18 Punkte) zurück. Fast 27.000 Fans kamen ins Happel-Oval zum „Titelduell“, sahen, wie Rapid ein Pausen-0:3 in letzter Sekunde durch Philipp Prosenik noch zum 3:3 egalisierte.