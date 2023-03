Vor Hit: Rapid jubelt über ersten Sommer-Transfer

Der Franzose kam in der Saison 2020/21 vom Nachwuchs des RC Lens in die zweite Mannschaft von VfL Wolfsburg. Seit Februar 2022 kickt der 193 cm große Angreifer in Österreich und absolvierte für den Aufstiegsaspiranten FC Blau Weiß Linz seither 33 Pflichtspiele, in denen er elf Tore erzielen und weitere sieben direkt vorbereiten konnte. Der künftige Rapidler meint zu seinem bevorstehenden Wechsel: „Ich freue mich sehr, dass ich ab Sommer für den größten Fußballklub Österreichs spielen darf. Momentan möchte ich mich aber noch voll auf meine Aufgabe in Linz fokussieren, wir haben noch ein großes Ziel vor den Augen für die kommenden Monate.“