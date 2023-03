Emma Thompson größter Fan von Eveline Eselböck

„Ich finde, du hast versucht, viel Positivität auf die Tanzfläche zu bringen. Aber man sieht dich denken. Du willst 100 Prozent geben“, so Maria Angelini-Santner. Er soll versuchen, mehr Lockerheit in die Performance zu bringen, so ihr Tipp an Pointner. „Es bleibt noch lang offen, wie dieser Wettbewerb ausgeht. Es kann so oder so ausgehen. Und es liegt allein an euch“, war Balázs Ekker der Meinung seiner Jury-Kolleginnen. Der Ex-Skisprungtrainer müsse sich ein wenig mehr ins Zeug legen, sonst werde das nichts. Nur zaghafte 12 Punkte für Alexander Pointner!