Halb-volley ins Kreuz! Mainz zeigt Ivanschitz-Tor

„Nicht besser wünschen können“

Am Samstag kommt es in der deutschen Bundesliga wieder zum Aufeinandertreffen von Mainz und Hoffenheim. Um die Fans auf die Partie einzustimmen, grub die Öffentlichkeitsabteilung den Ivanschitz-Hammer von 2009 noch einmal aus und bat den Traumtorschützen von damals gleich zum Telefon-Talk. Andy schwärmt dort in den höchsten Tönen von den alten Zeiten bei Mainz und seinem Turbo-Start für den neuen Verein unter einem gewissen Thomas Tuchel als Cheftrainer. „Ich glaube, das war ein Start, wie ich selbst ihn mir nicht hätte besser wünschen können“, lässt er sich auf der Klub-Homepage zitieren: „Erst einmal schon die Aufnahme im Verein, wie mich die Fans und das ganze Umfeld empfangen haben. Und dann unter Thomas Tuchel gleich so fulminant zu starten als Bundesliga-Aufsteiger, da bekomme ich immer noch Gänsehaut, wenn ich nur daran denke.“