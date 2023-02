Guardiola macht sich über United-Transfers lustig

Realität überraschend

Denn fest steht: Laut dem „Guardian“ schaut die Realität aber anders aus. Demnach habe United in den letzten fünf Jahren 685 Millionen Pfund, City indes 660 Millionen Pfund ausgegeben. Ihre jeweiligen Nettoausgaben betragen 527 Millionen Pfund bzw. 162 Millionen Pfund. Guardiola wurde zudem gefragt, ob der Sieg von United gegen Newcastle am Sonntag im Wembley-Stadion signalisierte, dass der Stadtrivale wieder eine Macht ist. Pep: „Früher oder später sollte das so sein, oder?“