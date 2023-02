„Creed III“: Rocky-Saga ganz ohne Stallone

Warum Rocky kein Teil mehr von Adonis‘ Leben ist, kommt im Film nicht zur Sprache. Trotzdem ist er präsent - nicht nur im deutschen Zusatztitel „Rocky‘s Legacy“. Eine ausgedehnte Trainingsszene ist eine offensichtliche Hommage an „Rocky IV“. Und es gibt einen „No Easy Way Out“-Moment - Fans der Reihe wissen was gemeint ist. Der 80er-Jahre-Film über Rockys Duell mit dem Russen Ivan Drago genießt Kultstatus und war schon die Basis für „Creed II“. Dragos Sohn Viktor (Florian Munteanu) hat im dritten Teil erneut einen Auftritt.