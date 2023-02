Schafft Thiem bei Santiago-Premiere die Wende?

In diesem Jahr spielte Thiem inklusive Davis Cup und der Qualifikation in Adelaide bisher insgesamt sieben Matches, lediglich in Buenos Aires feierte er einen Sieg. Für den 17-fachen ATP-Turnier-Sieger, der in Santiago dank einer Wildcard dabei ist, ist nun jeder Sieg auch für das Selbstvertrauen sehr wichtig. Gelingt ihm dieser über Garin, würde in Runde 2 der als Nummer 3 gesetzte Argentinier Sebastien Baez warten.