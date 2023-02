Rapids Barisic: „Spiel war früher zu entscheiden“

Bernhard Zimmermann (Rapid-Torschütze): „Die erste Hälfte war richtig stark von uns, da hatte der WAC eigentlich keine Chance. Die zweite Hälfte war nicht mehr so überragend, da müssen wir uns an der eigenen Nase packen. Wir müssen das abstellen, weil wir uns sonst selbst Punkte wegnehmen. Wir werden jetzt in dieser Woche hart arbeiten und den Salzburgern am Sonntag einen Fight liefern.“