Manchester United gewinnt Liga-Cup

Kapitän Casemiro brachte den Favoriten in der 33. Minute per Kopf nach einem Freistoß in Führung. Nur kurz darauf fälschte Newcastle-Verteidiger Sven Botman einen Schuss von Marcus Rashford entscheidend ins eigene Tor ab (39.). Die „Magpies“, bei denen Ex-Rapidler Joelinton durchspielte, zeigten zwar eine beherzte Partie. Im letzten Drittel fehlte den Nordengländern allerdings die Cleverness gegen Manchester, das den Sieg routiniert nach Hause brachte. Marcel Sabitzer wurde bei den „Red Devils“ in der 69. Minute eingewechselt.