Riley Keough kann nach Presley-Tod wieder strahlen

Heimlich Mama geworden

Riley Keough ist seit 2015 mit Smith-Petersen verheiratet. Er war in den letzten Wochen wohl die größte Stütze für die 33-Jährige. Das zeigte sich auch bei der Trauerfeier für Lisa Marie Presley im Ende Jänner, als der Stuntman die Trauerrede seiner Frau verlesen musste. Das Ehepaar enthüllte mit ihrem Gedenken an die Tochter des „King of Pop“ zudem ein Geheimnis: dass Keough still und heimlich Mama geworden war.