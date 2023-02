Trotz Nervenleiden: Das Ziel ist der Marathon

Kurz bremste im Herbst 2022 eine Knöchelverletzungen die sportliche Vorbereitung - ob Brice seine Marathonteilnahme aufrecht erhalten könne, war damals fraglich. So begab er sich in die Hände der Experten der Sportordination Wien zu Dr. Robert Fritz (VCM Medical Center), der zunächst zur Vorsicht mahnte. Dann kam Ende Jänner ein Mail von Brice in die Gesundheits-Redaktion: „Seit Mitte Dezember kann ich wieder laufen und manchmal sogar ohne Schmerzen! Ich bin nach einem Aufenthalt in Frankreich wieder in Wien und habe Frau Haberzettl getroffen, die mich als Physiotherapeutin betreut und sehr optimistisch ist, was meinen Fall betrifft! Der Marathon ist immer noch in Sicht!“ Julia Haberzettl, Physiotherapeutin der Sportordination Wien, unterstützt den unerschütterlichen Optimisten mit ihrem Spezialwissen.