Silber-Heldin Eva Pinkelnig drohte Karriere-Aus

Milzriss und Not-OP

Stärke findet Eva zudem in ihrem Glauben. Ein Milzriss bei einem Trainingssturz in Seefeld und eine Notoperation hätten vor zwei Jahren fast das Karriereende bedeutet: „Gottes Plan lässt sich nicht stoppen. Ich weiß, dass sein Plan für mein Leben gut ist. Gerade in den schweren Momenten habe ich gespürt, ich kann nicht tiefer fallen als in seine Hand.“