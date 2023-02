Lamparter hinkt im Sprung-Training hinterher

Der weiteste Sprung des Weltcupführenden ging auf 97,5 m, Titelverteidiger Riiber landete da bei 104 m. Die gleiche Weite erreichte Franz-Josef Rehrl, der Stärkste des angetretenen ÖSV-Quintetts. Der Steirer klassierte sich durchwegs in den Top Fünf. In der rot-weiß-roten Rangordnung folgten Stefan Rettenegger, Martin Fritz und Lukas Greiderer. Die Nominierung des ÖSV-Quartetts für den Normalschanzenbewerb am Samstag wurde für den Nachmittag angekündigt. Der Salzburger Mario Seidl hatte am Vortag krankheitsbedingt für die Titelkämpfe passen müssen.