USA: 60 Mio. bereiten sich auf Wintersturm vor

Viel Schnee und tiefe Temperaturen

In Gebieten von South Dakota bis in den Süden von Minnesota, im Norden Wisconsins und in Teilen von Michigan sind mehr als 20 Zentimeter Schnee wahrscheinlich. Das Wetterdienstbüro in Billings im Bundesstaat Montana warnte am Mittwoch vor viel Schnee und Temperaturen um die minus 15 Grad Celsius. „Könnte ein guter Tag sein, um zu Hause zu bleiben“, so die Meteorologen. „Definitiv kein Tag für Reisen oder Outdoor-Aktivitäten.“