Austro-Trio zur Leichtathletik-EM nach Istanbul!

Fuchs und Gogl-Walli hatten sich mit herausragenden persönlichen Bestzeiten bei den Staatsmeisterschaften am vergangenen Wochenende in Linz direkt für die Titelkämpfe in Istanbul qualifiziert. Fuchs unterbot über 60 m mit 6,61 und Gogl-Walli über 400 m in 52,17 die geforderten Limits (6,63 bzw. 52,20). Lindner erhielt über das World-Ranking einen der 40 Startplätze im Frauen-Sprint.