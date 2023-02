Microsoft sichert Rivalen Zugang zu Spielen zu

Sollte es zu einer Übernahme von Activision Blizzard kommen, würden Spiele wie die Shooter-Serie „Call of Duty“ künftig auch auf dem Streamingdienst Geforce Now von Nvidia verfügbar sein, kündigte Microsoft-Manager Brad Smith am Dienstagabend in Brüssel an. Am Morgen war bereits bekannt geworden, dass Microsoft auch Nutzern der Nintendo Switch Activision-Blizzard-Spiele bereitstellen will. Diese hat im Vergleich zur Xbox von Microsoft und zur PlayStation von Sony aber eine deutlich geringere Leistung