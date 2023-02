Diese Erkenntnisse bleiben von der alpinen Ski-WM

Was nach Frankreich auch bleibt: die fehlende Siegermentalität im Team. Von den Cheftrainern zu Beginn der Saison gefordert, im Weltcup nur von Vincent Kriechmayr umgesetzt. Der letzte Killerinstinkt ist es auch, der Marco Schwarz (noch) fehlt: zwei Medaillen, stark! Aber Gold war nicht nur einmal in Reichweite. Und wer in Zukunft ein Wörtchen um den Gesamtweltcup mitreden will, muss trotz toller Konstanz eben auch Rennen gewinnen. Das sieht auch Herren-Cheftrainer Marko Pfeifer so: „Daran werden wir mit Sicherheit arbeiten.“