In der „Weissen“ gibt es heuer kein Gschnas

Gustl Absmann, seit 1988 Wirt im Traditionslokal in Salzburg-Schallmoos hat keine andere Wahl, als das legendäre Fest am Faschingsdienst in diesem Jahr ausfallen zu lassen. „Die Beschwerden über Lärm vor dem Lokal haben sich in den vergangenen Wochen wieder gehäuft“, sagt Absmann.