Baustelle ist größte Lachnummer bei Faschingsumzug

Nachtbauarbeiten zwischen 22 und 6 Uhr – Das bedeutet für Anrainer vor allem Lärm, Dreck und nicht viel Schlaf. In Siezenheim betrachtet man das anders: Hier wird darüber gescherzt. Beim Faschingsumzug am Samstag war die Fernwärmebaustelle in der Mühlwegstraße nämlich die Lachnummer schlechthin. So verkleideten sich unter anderem Organisatorin Christa Donaldson und ihr Gatte Neil als Bauarbeiter der Nerv-Baustelle.