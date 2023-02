Starlink arbeitet an weltweitem Roaming-Service

Das berichtet das britische Magazin „PCMAg“ unter Berufung auf eine Einladung, die SpaceX derzeit per E-Mail an interessierte Kunden verschickt, in deren Ländern Starlink bislang nicht verfügbar ist. SpaceX hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Satelliteninternetdienst auf der ganzen Welt anzubieten, muss dafür aber die Zustimmung der Regierungen der einzelnen Länder einholen. Der globale Roaming-Service könnte dem Bericht nach eine Art „Schlupfloch“ sein, den Dienst auch in Ländern anzubieten, in denen er bislang nicht verfügbar ist.