Wien: Flammen vor dem Kunsthistorischen Museum

Für all jene, die am späten Samstagabend entlang des Burgrings unterwegs waren, waren die Flammen vor dem Kunsthistorischen Museum in Wien wohl kaum zu übersehen. Vor allem für Passanten waren die lodernden Flammen nicht ganz ungefährlich. Jedenfalls zum Zeitpunkt der Video-Aufnahme passierten Fußgänger noch die Straßen. Auch ein Radfahrer fuhr bei dem brennenden Gebüsch vorbei.