Kassiererin entlarvt Falschgeldbetrüger

Anfang Mai kam es in einem Supermarkt in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus zu einem Vorfall mit Falschgeld. Zwei Männer im Alter von 36 und 39 Jahren wollten an der Kassa mit einem gefälschten 50-Euro-Schein bezahlen. Doch die aufmerksame Kassiererin bemerkte die Fälschung und alarmierte sofort die Polizei.