Der Kopf ist das große Hindernis

Wenn es um nichts mehr geht, sind in Lauf zwei starke Zeiten dabei. Was Franziska Gritsch nicht nur über die Saison, sondern auch gestern bewies, sich mit der zweitbesten Laufzeit noch um 17 Ränge nach vorne arbeitete. Auch für Katharina Huber und Katharina Truppe ging es in der Entscheidung bergauf. „Wir schaffen es nicht, konstant zwei schnelle Läufe zu fahren“, hadert auch Cheftrainer Thomas Trinker. Lösungen sind rar, die Mädels „arbeiten schon die ganze Saison hart, dass es nach vorne geht“.