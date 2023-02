Diese Steirer „bölln“ sich in die Charts

„Kann nicht begreifen, was da abgeht“

Auch den Pagger Buam aus Ligist fällt es schwer, den Hype um ihren „Kernöl-Hit“ zu erklären. „Plötzlich hören viele unsere Musik, die nichts mit Volksmusik am Hut haben. Ich kann es noch immer nicht begreifen, was da momentan abgeht“, strahlt Mario Pagger, der mit der Eigenkomposition die Turbomaschine nach einer 15-jährigen Aufbauzeit zündet.