So schwierig wird es, Gräben im Land zuzuschütten

Parallelwelt auf Telegram

Zudem bestehen ähnliche Unterschiede nach Parteipräferenz und der Nutzung von sozialen Medien: Wähler von ÖVP, SPÖ, den Grünen sowie den NEOS sind sich weitgehend einig, dass Russland (85 bis 93 Prozent) die Hauptschuld am Krieg trage, während nur rund zwei Drittel der Wähler von FPÖ und MFG diese Auffassung teilen. Insbesondere Telegram-Nutzer sehen Russland am seltensten (45 Prozent) als verantwortlichen Akteur an. Ebendiese Gruppe ist dabei auch empfänglicher für Verschwörungstheorien in dem Zusammenhang.